Kepez'de İlyas Yalçıntaş rüzgarı

Antalya Kahve Festivali sevilen sanatçıların konserlerine ev sahipliği yapıyor. Binlerce ziyaretçiyi ağırlayan festival, gündüz kahve tutkunlarının meraklı damaklarına hizmet verirken, akşam saatleri de açık hava konserlerine sahne oluyor. Festival kapsamındaki ilk konser sevilen sanatçı İlyas Yalçıntaş tarafından verildi.

Dokumapark'ta gerçekleştirilen festival kapsamındaki açık hava konserine farklı yaş gruplarından binlerce vatandaş katıldı. Tıklım tıklım olan konser alanı önce Antalya'nın sevilen müzik grubu Sütlü Kakao'nun, ardından da Yalçıntaşı'nın şarkıları ile coştu. Bir müzik yarışmasına katılarak günden güne artan bir üne kavuşan genç şarkıcı sahnede sevenlerine en özel şarkılarını seslendirdi.

Gündüz vakitleri festivali gezdiğini ve Antalya'nın muhteşem bir organizasyona ev sahipliği yaptığını ifade eden Yalçıntaş'a Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü tarafından çiçek takdim edildi. Tütüncü, böyle bir festivalin ev sahibi ve öncüsü olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, bu güzel etkinliğin tüm Antalya'ya hayırlı olmasını temenni etti. İkinci gününde on binlerce kişiyi ağırlayan Antalya Kahve Festivali, sanatçının sevilen şarkıları ile ikinci günü geride bıraktı. Festival kapsamında 4 Kasım Pazar günü, sevilen sanatçı Fatma Turgut festival sahnesinde sevenleri ile buluşacak.