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15 Temmuz 2018 09:49

Kepez’de kaldırım çalışmaları

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yayaların güvenliği ve konforu için ilçe genelindeki tüm mahallelerde kaldırım çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Kepez’de kaldırım çalışmaları

15 Temmuz 2018 09:49


Kepez Belediyesi, yeni kaldırımlar ve mevcut kaldırımların onarılması için her bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Buna bağlı olarak belediye Fen İşleri Müdürlüğü, Teomanpaşa’dan sonra Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde de kaldırım çalışmalarına başladı. Mehmet Atay Caddesi, Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi ve15 Temmuz Şehitler Caddesi’nden sonra, 2. merhale olarak Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki 6745,6746,6752, 6753,6754, 6756, 6758, 6759, 6761, 6763, 6764, 6765, 6767 ve 6767 sokaktaki kaldırım çalışmaları da tamamlandı.


Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde, şuana kadar 7 bin 580 metre bordür ve 8 bin 946 metre kare parke çalışması yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından 40 bin metre kare parke ve 30 bin metre bordür taşı döşenmesi bekleniyor. Ekipler ayrıca, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Sütçüler Mahallesi’ndeki sokakların kaldırım çalışmalarına başlayacak.




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