Kepez’de Kayseri rüzgarı

Kepez Belediyesi tarafından Kepez Spor Tesisleri’nde gerçekleşen Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen hemşeri geceleri, Kayseri yöresi ile devam etti. Antalya Kayserililer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliği ile gerçekleşen gecede Nefes Et Musiki Topluluğu sahne aldı. Yörenin en sevilen türkülerinin söylendiği geceye Antalya Kayserililer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıza Paksoy da ev sahibi olarak katıldı. Topluluğun seslendirdiği bölge türkülerine Antalya’da yaşayan Kayserili vatandaşlar da eşlik etti. Etkinlik alanındaki vatandaşlardan yoğun ilgi gören hemşehri geceleri farklı yörelerde devam ederken, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hemşehri derneklerine ve Anadolu kültürüne her zaman destek verdiklerini ifade etti.