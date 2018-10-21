Kepez'de kültür ve sanat etkinlikleri

Kepez Belediyesi'nin tiyatro, sergi, konferans, konser, yarışma, seminer ve festival alanında düzenlediği yüzlerce etkinlik, ilçe sakinlerini kültür ve sanatla buluşturuyor.

Kepez Belediyesi, Mimar Sinan Kongre Merkezi, Erdem Bayazıt ile Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezleri, Modern Sanatlar Galerisi, semt konakları, müze, sergi ve fuaye alanları ile birbirinden özel kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 2017'de düzenlediği yüzlerce etkinlikle ilçeyi kültür ve sanatın merkezi haline getirdi.

Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün geçtiğimiz yıl düzenlediği 13 konsere 6 bin 350, ilçe sakinlerini bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 28 seminere 7 bin, 211 özel etkinlik faaliyetine 496 bin 100, ulusal ve uluslararası düzenlenen yarışmalara da 6 bin kişi katıldı. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde açılan 18 sergiyi 2 bin 15 kişi ziyaret ederken, düzenlenen 12 konferansa ise 5 bin 650 kişi dinleyici olarak katılım gösterdi.

KBT'ye rekor izleyici

Kepez Belediyesi, sergi, konferans, konser, yarışma, seminer ve festivallerin yanı sıra tiyatro gösterileri ile de çok sayıda tiyatro severe ulaştı. Kepez Belediye Tiyatrosu'nun (KBT), geçtiğimiz yıl 121 kez sahnelenen çocuk ve yetişkin oyununu 45 bin 500 tiyatro sever izledi. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde sahnelenen 6 özel tiyatro oyununu da 2 bin 800 kişi izledi. Kepez Belediyesi, kültür ve sanatın adresi olan ilçenin sakinlerini her yıl yüzlerce özel etkinlikle buluşturuyor.