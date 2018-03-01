Kepez’de Mart ayı etkinlikleri

Kepez Belediyesi, Mart ayı kültür-sanat takvimine birbirinden özel program ekledi. Mart ayını en önemli kılan günlerden 18 Mart Çanakkale Zaferi ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel programlar hazırlandı. Kepez Belediyesi, okumayı sevenlere Mart ayında Kepez Kitap Fuarının da kapılarını aralayacak.

Kepez’de Kitap Fuarı

Kepez Kitap Fuarı, 30 Mart ile 8 Nisan tarihleri arasında Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde açılacak. Çok sayıda yayın evinin katılacağı fuarda, yazarlar da kitaplarını imzalayacak. Kepez Belediyesi tarafından ilçede bulunan okulların öğrencilerinin de fuara katılımları sağlanacak. Kepez Kitap Fuarının, kitap okuma alışkanlığını artırması hedefleniyor.

Mehmet Özgür Kepez’e Konuk

Kepez Belediyesi, yetişkin ve çocuklara özel tiyatro- sinema gösterimleri, başarılı öğrencilere ödül gezi programları gibi periyodik etkinliklerin yanı sıra, özel etkinlikler de gerçekleştiriyor. Kepez’de Kariyer Günleri’nin bu ayki konuğu, ünlü sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu, Antalya Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür olacak. Moderatörlüğünü Mehmet Turan’ın yapacağı etkinlik, 8 Mart (Perşembe) saat 10.30’da Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’ndeki (EBKM) gerçekleştirilecek.

Çanakkale Etkinlikleri

Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü nedeniyle, tüm yurt genelinde olduğu gibi Kepez’de de anma programları düzenlenecek. Bu kapsamda Kepez’deki ilk etkinlik 15 Mart’ta ve saat 10.30’da Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle EBKM’nde “Çanakkale Ruhunu Anlamak” adlı konferansta, ünlü televizyon yorumcusu ve sunucusu Dr. Ahmet Anapalı bir konuşma yapacak. Aynı gün ve yerde saat 20.00’da, tarihçi Ahmet Uslu’nun konuşmacı olacağı “Cumhuriyet’in Önsözü Çanakkale” konferansı düzenlenecek.

Konferans, Tiyatro ve Yarışma

Çanakkale Zaferi Satranç Turnuvası, Turgut Özal Spor Salonu’nda 17-18 Mart’ta gerçekleştirilecek. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 18 Mart Çanakkale Zaferi Anma Programı 19 Mart’ta EBKM’nde okulların katılımıyla yapılacak. Genç Gönül Elçileri Derneği işbirliğiyle 28 Mart’ta EBKM’nde ve saat 20.00’da, “Genç’in Gözünde Çanakkale’de 1915’liler” tiyatro gösterisi sunulacak. Kepez Belediyesi’nin gelenekselleştirdiği İstiklal Marşı Okuma Yarışması, 12 Mart’ta saat 14.00’da yine EBKM’nde olacak.

Kadınlar Günü Etkinlikleri

Kepez’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel etkinliklerinde en çarpıcı olanı, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi işbirliğiyle ‘Yalnız Yaşayan Yaşlı Kadınlara Gezi’ programı olacak. 7 Mart’ta 17 No’lu Sağlık Ocağı’nda buluşacak olan yaşlı kadınlar ve onlarla ilgilenen gönüllüler, talepleri üzerine Düden Park ve Macera Ormanı’nda keyifli bir gün geçirecekler.

Sergi ve Seminer

Diğer kadınlara yönelik etkinlikleri ise AKMEK düzeliyor. AKMEK Kursiyerleri AKMEK’te Parlayan İnciler Resim Sergisi 6-18 Mart EBKM’nde olacak. Antalya Müftülüğü işbirliğiyle 20 Mart’ta Erenköy Etüt Merkezi’nde 14.30’da ‘Kadına yönelik şiddet semineri’, 29 Mart’ta Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde ve saat 10.00’da ‘Ailem İçin Bilgileniyorum Semineri’ düzenlenecek.

Kadınlara Sağlık Eğitimi

AKMEK sağlık seminerlerinin bu ayki konu başlığı kadın sağlığı olacak. Bu kapsamda Sağlıklı Hayat Merkezi hekim ve hemşireleri tarafından 15 Mart’ta Göksu AKMEK Kurs Merkezi’nde ve saat 11.00’de, 16 Mart’ta Varsak AKMEK Kurs Merkezi’nde aynı saatte seminerler verilecek.