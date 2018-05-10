Kepez’de mezuniyet sevinci

Karne sevincine sayılı günler kala, okullarda mezuniyet sevinci yaşanmaya başladı. Kepez Belediyesi’nin okul yönetimleri ve öğrencilerin isteği üzerine başlattığı mezuniyet törenleri büyük bir hızla devam ediyor. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi her akşam farklı okulların ve farklı öğrencilerin mezuniyetine ev sahipliği yapıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin mezuniyet gecesine katılarak, öğrenci ve velilerin sevincine ortak oldu.

Tütüncü: “Hatıralarınıza vefa gösterin”

İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin mezuniyet töreninde Hakan Tütüncü, “Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Öğretmenlerinizi, lise arkadaşlarınızı hiç unutmamanızı, bu hatıralarınıza hep vefa göstermenizi diliyorum. Mezuniyetinizi kutluyorum. Yolunuz ve ufkunuz açık olsun.” dedi.

Gece boyunca öğrenciler gönüllerince eğlendiler. Dj Ersin Otazca ile Kepez Kent Orkestrası da liselilerin mezuniyet gecesine renk kattı. Gecenin sonunda mezun olan öğrenciler, kep fırlattı.