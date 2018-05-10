Kepez’de ‘Narin Eller, Narin İşler’ Sergisi

geleneksel “Narin Eller, Nadir İşler” yılsonu sergisi açılıyor.

AKMEK ve Halk Eğitim Merkezlerini bitiren kursiyerlerin ürettikleri eserler görücüye çıkıyor. 9. Geleneksel AKMEK ve Halk Eğitim Merkezleri kurslarını bir yıllık eğitimin ardından başarı ile bitiren kursiyerlerin yıl boyunca ürettikleri eserler, Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde sergilenecek. Göz nuru ürünlerin sergileneceği “Narin Eller, Nadir İşler” yılsonu sergisi 11 Mayıs Cuma günü saat 15.00’da açılacak. Binlerce el emeği, göz nuru ürün görücüye çıkacak.

Çoğunluğunu ev hanımlarının oluşturduğu kursiyerlerin emek emek işlediği takı, ahşap boyama, el işi, ev aksesuarları, resimler, heykeller, kanaviçeler, tekstil ürünleri yer alacak. Bu yıl dokuzuncu dönemini tamamlayarak her yıl binlerce insanı meslek sahibi yapan, binlerce ev hanımına da sosyalleşerek ev ekonomisine katkı sağlama imkanı sunun kurs merkezlerinde üretilen birbirinden özel ürünler düzenlenecek sergi ile vatandaşların beğenisine sunulacak. Serginin açılış töreninde sevilen sanatçı Ümmü Erbil’de şarkıları ile sergiyi renklendirecek.