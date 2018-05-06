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06 Mayıs 2018 11:03

Kepez’de Neşet Ertaş anıldı

Kepez Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen ‘6 Okul 6 Altın Şahsiyet’ projesi, önemli eserler bırakan Türk halk ozanı Neşet Ertaş ile devam etti.

Kepez’de Neşet Ertaş anıldı

06 Mayıs 2018 11:03


Kepezli öğrenciler, ‘6 Okul 6 Altın Şahsiyet’ projesi ile ülkemizin yetiştirdiği değerleri eserleri ile anmaya devam ediyor. Kepez Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen ‘6 Okul 6 Altın Şahsiyet’ etkinliği sürüyor. Ülkemizin yetiştirdiği 6 önemli şahsiyetin tanıtıldığı etkinlik Barış Manço anma programıyla başlamıştı. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy, Kepez İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özbal, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.



Türküleriyle duygulandık


‘6 Okul 6 Altın Şahsiyet’ etkinliğine Neşet Ertaş’ın 50 yıllık dostu muharip gazi Yusuf Özkara da katıldı. Onur konuğu olarak katılan Özkara, gençlere abdal kültürü hakkında tarihi bilgi vererek, Ertaş ailesinin yaşantısının ne kadar mütevazı olduğuna değindi. Ertaş’ın hayatından kesitlerin bulunduğu program İrenoğulları Şehit Atila Nizam İlkokulu, Mobil Ortaokulu ve Kepez Anadolu Lisesi öğrencilerinin sunumu ve anlatımı ile gerçekleştirildi.




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