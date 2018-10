Kepez'de Off Road heyecanı

Kepez Belediyesi'nin Antalyalılara kazandırdığı, Akdeniz Bölgesi'nin en büyük Off Road Pisti, 2018 Akdeniz Off Road Kupası 2. Ayak Yarışlarına ev sahipliği yaptı

Kepez Belediyesi'nin katkıları ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) işbirliği ile düzenlenen 2018 Akdeniz Off Road Kupası, start aldı. Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Off Road Kulübü Başkanı Erol Karaöz'ün de katılımıyla, çok sayıda off road tutkunu Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu. Organizasyonun açılış töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez'i otomobil ve motor sporlarının başkenti yapacaklarını söyledi.

Çabalarımızın meyvesini alıyoruz

Yeni açılan off road pisti ile birlikte oto drag ve dirift pistlerinin de yapım aşamasında olduğunu hatırlatan Tütüncü, Kepez'i otomobil sporlarının merkezi yapma vaadini yerine getirmeye başladıklarını söyledi. Bu kupanın düzenlenmesiyle gösterdikleri çabaların önemli bir meyvesini aldıklarını belirten Tütüncü, “Güzel bir neticenin meydana gelmesi noktasında önemli bir adımı atıyoruz. Akdeniz Kupası'nın ikinci etabının Kepez'de koşulması, bizim için büyük mutluluk vesilesi” diye konuştu.

Tutkunları buluşturuyoruz

Otomobil sporlarının dünyada farklı bir trend olduğuna işaret eden Tütüncü, “Otomobil sporları hayatı anlamlı hale getiren renklendiren unsulardan biri. Tutku sahiplerini bir araya getiriyor. Biz Kepez'i otomobil sporlarının merkezi haline getirmek için, Antalya'ya katkı vermek için büyük bir heyecanın gayretin içine girdik.” dedi. Antalya Off Road Kulübü Başkanı Erol Karagöz de, yarışların Antalya da ilk kez düzenlendiğini söyledi.

Tütüncü start verdi

Konuşmaların ardından, yarışmanın sembolik startı Cumhuriyet Meydanı'nda verildi.

Başkan Tütüncü'nün kullandığı off road aracının arkasına dizilen yaklaşık 50 araçlık off road konvoyu, yarışmaların yapıldığı Varsak'daki Lyrboton Kome Etabı'na giderek Antalyalıları selamladı. Başkan Tütüncü, etap alanındaki pistleri 3 farklı off road aracı ile test etti. Resmi yarış saati gelince start noktasında elinde Türk bayrağı ile bekleyen Başkan Tütüncü, Antalya'da ilk kez düzenlenen Off Road yarışlarına start verdi.