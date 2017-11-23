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23 Kasım 2017 14:29

Kepez’de okulların bahçelerine oyun alanları çiziliyor

Kepez Belediyesi, ilçede bulunan ilk ve orta dereceli okulların bahçelerine oyun alanları çizme projesine devam ediyor.

Kepez’de okulların bahçelerine oyun alanları çiziliyor

23 Kasım 2017 14:29


Kepez Belediyesi ilçede bulunan ilk ve orta dereceli okulların bahçelerine, matematik, takım çalışması ve sosyal hayatı pekiştiren rengarenk oyun alanları çiziyor. İlçede hizmet veren büyük okullardan biri olan Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu’nun bahçesi proje kapsamında yenileniyor. Daha renkli ve kapsamlı şekilde devam eden proje dahilinde köşe kapmaca, yağ satarım bal satarım, seksek, pusula ve labirent gibi geleneksel çocuk oyunları okulun bahçesinde rengarenk boyalarla yerini aldı.



Zeka gelişimine yardımcı oyunlar


Onlarca ilk ve orta dereceli okulu kapsayan proje kapsamında Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu’nun bahçesine çocukların zeka gelişimi, birlik ve beraberlik duygularını geliştirecek oyunlar çizildi. Özellikle teneffüslerde çocukların enerjilerini doğru şekilde kullanarak zekalarını geliştirmelerine zemin hazırlayan oyunlar, matematik ve denge konularına vurgu yapıyor.



Teneffüslerde eğitici oyunlar


Sosyalleşme açısından da öğrencilerin yeni arkadaşlık bağları kurmalarını sağlayan çizimler, Kepez Belediyesi ekipleri tarafından birçok okulda devam ettiriliyor. Çocukların eğlenirken öğrenmelerini sağlayan bu oyunlar, 10’ar dakikalık teneffüsleri de eğitim alanına dönüştürüyor. Özellikle dezavantajlı bölgelerin öncelikte olduğu bu uygulama, teneffüs vaktini eğlenirken öğrenmeye ayıran öğrenciler tarafından eğlenceli oyunlar olarak görülüyor. Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu’nun ardından farklı okullarda da oyun çizimleri devam edecek.




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