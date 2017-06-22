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22 Haziran 2017 16:10

Kepez’de Ramazan bereketi

Kepez Belediyesi’nin Ramazan süresince 66 mahallede kurduğu iftar sofralarında 66 bin kişiye yemek dağıtıldı, etkinlik alanında yüz binler bir araya geldi.

Kepez’de Ramazan bereketi

22 Haziran 2017 16:10


Kepez Belediyesi İlçenin 66 mahallesinde düzenlenen iftar sofralarında, ortalama bin kişiye yemek dağıttı. Çorba, pilav, tas kebabı, ekmek ve sudan oluşan iftar sofraları, sokaklarda kuruldu. Her mahallede gezici araçlar anonslar yaparak ve bilboardlar asılarak, iftar soflarına davetler yapıldı. Her mahalledeki sofralarda, 2 hoca Kur’an-ı Kerim, Mevlidi Şerif ve sofra duaları okudu.



Ev ziyaretleri yapıldı


İftar yemekleri verilen mahallelerde meclis üyeleri ve belediye bürokratlarıyla gezi yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hasta ve engellilerin tercih edildiği hanelere ziyaretler gerçekleştirdi. Belediyesin çeşitli yardımlarını bu hanelerde sunan Tütüncü, birebir ilişki kurduğu vatandaşların belediyesinden beklentilerini de öğrendi.



Tütüncü iftar sofralarında


Her mahallede 4 ev ziyareti gerçekleştiren Tütüncü ile ekibi, sonrasında her iftar sofrasına katılım gösterdi. İftar yemeği öncesinde yaptığı konuşmalarda Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğuna işaret eden Tütüncü, teravih namazı çıkışında da Ramazan şerbeti dağıtarak Ramazanın paylaşmayı gerektirdiğini ifade etti.


Hasan Doğan Stadı’ndaki geleneksel Kepez Belediyesi Ramazan Etkinlik Alanı, yüz binlerce Antalyalının buluşma noktası oldu. Çeşitli stantlarda yiyecek ve içeceklerin sunulduğu, yetişkinlere alışveriş yerlerinin olduğu, küçüklerin de lunaparkda eğlendiği bu alanda, en fazla ilgiyi konser alanları çekti. Hacivat- karagöz oyunu ile başlayan sahnedeki etkinliklerde, tasavvuf dinletileri, mehteran gösterisi, hemşehri derneklerinin özel geceleri, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Mmüziği konserleri yapıldı.




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