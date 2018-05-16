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16 Mayıs 2018 13:20

Kepez’de Ramazan denetimi

Kepez Belediyesi Ramazan ayı nedeniyle fırın, unlu mamullerin üretildiği imalathaneler ve bu ürünlerin satış noktalarındaki denetimleri sıklaştırdı.

Kepez’de Ramazan denetimi

16 Mayıs 2018 13:20


Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı nedeniyle gıda imalathanelerini ve satış noktalarını denetledi. Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pide fırınlarını, tatlı imalathanelerini ve satış noktalarını denetleyen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, nüfusu 600 bine yaklaşan ilçedeki, fırın ve imalathanelerin hijyen koşullarını, ekmek ve pidelerin de gramajını kontrol etti.



Denetimler titizlikle yapılıyor


Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, denetimlerini Ramazan ayı boyunca hız kesmeden sürdüreceğini belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Ekmek ve pide üretimi yapan fırınların, pasta ve tatlı üretimi yapan imalathanelerin denetimini ekiplerimiz, titizlikle sürdürüyor. Hemşehrilerimizin aldığı ürünlerin, daha sağlıklı ve hijyen koşullarda üretilmesini sağlamak amacıyla zabıta ekiplerimiz 7-24 saat hizmet verecek” diye konuştu.




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