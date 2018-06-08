Kepez’de ‘Robotik Kodlama Merkezi Atölyesi’ açıldı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Esentepe Mahallesi’ndeki Amir Ateş Semt Konağı’ndaki ‘Robotik Kodlama Merkezi Atölyesi’nin açılışını yaptı. Kepez Çocuk Orkestrası’nın sunduğu dinletinin ardından, Tütüncü, Kepezli çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına okullara armağan ettikleri, bilişim sınıflarının bu merkezin kurulmasına zemin hazırladığını ve öğrencilerimizin bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceklerine inandıklarını söyledi.

“Çocuklarımız robot yapıyor”

Farklı bir belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını belirten Başkan Tütüncü, gençlere yaptıkları yatırımlarda onlara farklı bir ufuk çizme gayreti içinde olduklarını söyledi. Bu atölyede şu anda robot, yazılım yapan çocukları gördüklerini vurgulayan Tütüncü, “Yeni teknolojinin yeni yüzüyle haşır neşir olmuş gençleri görüyoruz. Bu eğitimle teknolojinin bambaşka boyutuyla ilgili olmayı elde edecekler” dedi.

“Teknolojiyi takip etmeli”

Kepez’in dört bir yanında kurdukları bilişim sınıflarında öğrencilere verilecek kodlama eğitimini bu atölyede pratiğe döküp geliştirebileceklerini anlatan Tütüncü, Antalya’nın birçok özel kolejinde olmayan bir eğitim imkanı sunduklarını söyledi. İnovasyon meydana getirmek, bilişimde gelişmeyi hedef koyarken teknolojiyi takip etmek gerektiğinin altını çizen Tütüncü, bu eğitimlerle çocukları buluşturmak gerektiğini söyledi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, öğrencilerin kodlama merkezinde yaptıkları robotları ve tasarımları inceledi.