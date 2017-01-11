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11 Ocak 2017 11:47

Kepez’de sanat, eğitim ve sağlık alanındaki etkinlikler

Kepez’de sanat, eğitim ve sağlık alanındaki etkinlikler

11 Ocak 2017 11:47

Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 2016 yılı içinde sanat, eğitim, sağlık gibi alanlarda 364 etkinlik düzenledi.
Kepezlilere ücretsiz sanat, eğitim, sağlık gibi alanlarda 364 etkilik düzenleyen Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekibi, performansıyla göz doldurdu.
On binlerin buluştuğu Kepez’deki kültür merkezleri, kent parkları başta olmak üzere çeşitli mekanlarında tertiplen konserler, tiyatro gösterileri, eğitim seminerleri ve konferanslar, Kepezlilerin sosyalleşmesini sağlarken, bilgi ve birikimlerinin de artmasını sağladı.

Sergiler ve konferanslar
Geçen yıl çeşitli tekniklerde yapılmış resim, fotoğraf ve hat sanatı alanlarında açılan 16 sergiyi, yaklaşık 2 bin 500 kişi, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve çeşitli konular içeren 16 konferansı ise 9 bin 165 kişi izledi.

Konserlerle Kepez
Atatürk’ün sevdiği şarkılardan 1980’lerin akılda kalan nostaljik şarkılarına kadar oluşturulmuş çeşitli repertuarlardaki 7 konseri, 4 bin 450 kişi dinledi. Kepez Belediyesi’nin Türk sanat müziği, Türk halk müziği ile çocuk koroları ve gençlik senfoni orkestrasının verdiği 7 farklı konserde ise 2 bin 800 kişi bir araya geldi.

59 bin kişi tiyatro izledi
Kepez Belediye Tiyatrosu’nun 2 yetişkin ve 2 çocuk oyununu 48 bin 620 kişi izledi. Ayrıca Antalya Devlet Tiyatrosu topluluğunun Kepez’de sahnelediği 4 yetişkin ile 2 çocuk oyununu 3 bin 650, özel tiyatro topluluklarını 3’ü yetişkin 2 çocuk oyununu ise 6 bin 750 seyirci tarafından alkışlandı. Toplamda ise 31 bin 600 çocuk ve 27 bin 720 yetişkin ücretsiz tiyatro gösterisi izlemiş oldu.

Yarışmalar ve seminerler
Sağlıktan hijyene, öğrenci ve veli ilişkilerinden sınav kaygısı yönetimi gibi çeşitli eğitim konularında düzenlen 13 başlıktaki seminerleri, 3 bin 750 kişi izledi. Kepez Belediyesi’nin düzenlediği müzik yarışması, İstiklal Marşı ve ezan okuma, ortaokullar ve liselerarası bilgi yarışması ile şiir yarışmalarını, 4 bin 400 kişi izledi.



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