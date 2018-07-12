Kepez’de sathi asfalt sezonu törenle açıldı

Kepez Belediyesi’nin sathi asfalt sezonu açılışı törenle gerçekleştirildi. Altınova’da düzenlenen törende, bu sezon 80 kilometre daha yeni yol açılacağını müjdeleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çok ciddi ölçeklerdeki imar ve ihya çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi.

Araçların yüzde 80’i yenilendi

Bir yeri kalkındırmanın ilk adımının yol açmak olduğunu vurgulayan Başkan Tütüncü, ne kadar imar planı yapılırsa da, yol açılmadan ruhsat verilemeyeceğini söyledi. Kepez’i kısa sürede ihya edebilmek için daha güçlü ekipmana ihtiyaç duyduklarını belirten Tütüncü, araç filolarının yüzde 80’ini yenilediklerini hatırlattı. Güçlü ekipmanlarla daha çok imar ihya etme hareketlerini hızlandıracaklarını belirten Tütüncü, elde edilen yeni değerlerle de daha fazla hizmet etme gayretinde olacaklarını söyledi.

“Önce yol sonra hizmet”

Altınova bölgesi gibi yıllardır çözülemeyen imar planlarının yapıldığı Kepez’in her bölgesine modern şehircilik hizmetleri getirdiklerini belirten Tütüncü, “Yolları tamamlanan her bölgede, güzel bir şehir köşesine dönüştürecek eserler zincirine bir kapı aralanmıştır. Bugün başlanan sathi kaplama asfalt sezonuyla, bu hizmet çıtalarının daha da yükseğe çıkacağını ifade etmek isterim” diye konuştu.

Üç bölgede eşzamanlı çalışılıyor

Öncelikle yeni açılan yollardaki asfalt çalışmalarının yoğun olacağını belirten Tütüncü, sonrasında da sathi kaplama yapılacağını söyledi. Yolları tahrip eden altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından da beton asfalt yapımına geçileceğini belirten Tütüncü, “Ekipmanıyla güçlenen filomuz, şu anda Altınova, Varsak Yaylası ve Masa Dağı bölgelerinde eşzamanlı olarak yol yapıyor” dedi.

Tütüncü, telsizden anons etti

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konuşmasının ardından Fen İşleri Müdürü Ali Aslan’a telsizden anons ederek, sathi asfalt dökümünün başlatılması talimatını verdi. Başkan Tütüncü kurdele kesiminin ardından asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Son 9 yılda 1000 kilometre yeni yol açan ve bin 500 kilometre asfalt döken Kepez Belediyesi, yeni sezon çalışmaları için 35 milyon lira bütçe ayırdı.