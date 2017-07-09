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09 Temmuz 2017 15:32

Kepez’de sıcaklara limonata

Kepez Belediyesi, sıcak havalardan bunalan vatandaşları soğuk şerbet ikramıyla serinletiyor.

Kepez’de sıcaklara limonata

09 Temmuz 2017 15:32


Kepez Belediyesi, bunaltıcı sıcak günlerin yaşandığı yaz ayı boyunca ilçedeki farklı camilerde, Cuma günleri sebil çeşmesinden vatandaşlara soğuk limonata ikram ediyor. Soğuk limonata ikramının ilki de Akdeniz Sanayi Sitesi Camii’nde gerçekleşti. Cuma namazı sonrası vatandaşlara sebil çeşmesinden el yapımı limonata dağıtıldı.



Yaz ayı boyunca devam edecek


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Yusuf İşeri, meclis üyeleri, Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk’le de limonata ikramına katıldı.


Yaz ayı boyunca farklı camilerde, Cuma namazı sonrası vatandaşlara limonata ikram edeceklerini belirten Başkan Tütüncü, “Sıcak günlerin serin ikramları her yerde olacak. Sebil çeşmemizden yapacağımız soğuk limonata ikramıyla vatandaşlarımıza Cuma sonraları bir yudum serinlik yaşatacağız. İkram çeşmemizin ilk limonata ikramını Akdeniz Sanayi Sitesi Camii’nde yaptık. Camilerimizin bahçelerine kurduğumuz ikram çeşmesiyle hemşehrilerimizle bir araya gelerek, onlarla sohbet etme imkânı da buluyoruz” dedi.




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