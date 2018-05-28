Kepez’de sınav kaygısı ile baş etme yolları anlatıldı

Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavı’na (YKS), az bir süre kala Kepez Sağlık Merkezi’nin Eğitim Salonunda ‘Sınav Kaygısı ile Başetme Yolları’ konulu seminer düzenlendi. Seminere Kepez Sağlık Merkezi’nin psikoloğu Rüya Acar konuşması olarak katıldı. 2 gün devam eden seminerde öğrencilere, ilk olarak sınav kaygısına neden olan etkenler ve sınav kaygısının belirtileri anlatıldı. Sonrasında ise sınava dair olumsuz düşüncelerin değiştirilmesi, hedef belirleme, özgüven çalışmaları ve nefes egzersizi gibi yöntemlerle sınav kaygısıyla nasıl baş edilebileceği aktarıldı.

Psikolog Rüya Acar, ‘Ne yapabilirdim?’ diye düşünmek yerine, ‘Şuan ne yapabilirim?’ düşüncesinin daha faydalı olacağı önerisinde bulundu. Sınavlara girerken ‘Ne yaparsam yapayım ben bu sınavda kalacağım’ gibi düşüncelerin yanlış olduğunu belirten Acar, “Zaten bu düşünce ile girilen sınavda öğrenci başarısız olur. Çünkü kendisine inanmıyor demektir. Bu gibi olumsuz düşünceler otomatik olarak kaygı duygusuna neden olur. Kaygılanan insanların zihinsel performanslarında düşüşler, fiziksel düşüşler meydana geliyor. Ve öğrencinin performansının düşmesine neden oluyor. Amacımız düşüncelerimizi saptamak ve bu düşüncelerimiz olumsuz ise onları olumlu, gerçekçi düşüncelerle değiştirmeliyiz. Burada bahsettiğimiz psikolojik oyunlar sınava girecek olan birçok öğrenciler tarafından oynanan oyunlardır” dedi.