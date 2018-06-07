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07 Haziran 2018 14:25

Kepez’de Su Festivali

Kepez Belediyesi’nin katkıları ile Ersoy İlkokulu /Ortaokulu tarafından, Uluslararası ‘Su Kaşifi Projesi’ kapsamında, DokumaPark’ta ‘Su Festivali’ düzenlendi.

Kepez’de Su Festivali

07 Haziran 2018 14:25


Merkezi İngiltere’de bulunan Global Action Plan (GAP) tarafından yürütülen ve son 2 yıldır Türkiye’nin 1’nci olduğu su tasarrufu üzerine yapılan bir sosyal sorumluluk projesi olan ‘Su Kaşifi Projesi’ kapsamında ‘Su Festivali’ düzenlendi. Kepez Belediyesi’nin katkıları ile Ersoy İlkokulu /Ortaokulu tarafından, düzenlenen Su Festivali’nde, suyun canlıların yaşamı için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekildi.



Projeye 2017 yılında katıldılar


Ersoy İlkokulu /Ortaokulu, Su Kaşifi Projesine, 2017 yılında katıldı. Okul tarafından, içilebilir suyun farkına vararak insanları su tasarrufu yapmaya teşvik edebilmek amacıyla yıl boyunca 24 etkinlik gerçekleştirildi. Bu etkinliklerden alınan puanlarla Türkiye’de 872 okul arasından, 3.lüğü 1’nci ile aynı puanla paylaşan Ersoy İlkokulu /Ortaokulu, değerlendirmeler sonucu 20 okul arasından da yarı finale yükselen Antalya’da tek okul oldu.



Sosyal sorumluluk projesi


Su Kaşifi projesine, Ersoy İlkokulu /Ortaokulu öğrencileri 90 ekip üyesi ve 5 ekip sorumlusu ile katılarak, Türkiye’nin en kalabalık proje grubunu oluşturdular. Proje koordinatörlüğünü; okul müdürü Hasan Ali Çetin, İngilizce Öğretmeni Figen Ertuğrul, Sınıf Öğretmeni Yüksel Eruğrul, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Fatma Tetik ve Matematik Öğretmeni Adem Adanır’ın üstlendiği proje, 4 yıldır uygulanan ve merkezi İngiltere’de bulunan GAP tarafından yürütülen ve son 2 yıldır Türkiye’nin 1’nci olduğu su tasarrufu üzerine yapılan bir sosyal sorumluluk projesi.




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