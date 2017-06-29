Kepez’de Sünnet Şöleni kayıtları sürüyor

Kepez Belediyesi, çeşitli nedenlerle sünnet olamamış çocuklar için organize ettiği sünnet şöleninin kayıt süreci başladı. Özel OFM Antalya Hastanesi işbirliği ile düzenlenen sünnet şöleninde bine yakın çocuk sünnet ettirilecek. 15 Haziran tarihi itibari ile başlayan kayıt süreci, 15 Temmuz 2017 tarihine kadar devam edecek.

Şölen kapsamında ilçede ikamet eden 6 yaş ve üzeri çocuklarını sünnet ettirmek isteyen vatandaşlar nüfus cüzdanı ile Belediye Sağlık Merkezi’ne başvuru yapabiliyor. Her yıl yüzlerce çocuğun erkekliğe ilk adımı attığı proje, dokuzuncu yılında yine yoğun bir katılımla gerçekleştiriliyor. Kayıtlar devam ederken, sayının netleşmesi ile toplu sünnet töreni gerçekleştirilerek, Kepez Belediyesi Geleneksel Sünnet Şöleni ile ailelere özel bir sünnet düğünü hediye edilecek.

Kepez Belediyesi, çocuklara, pantolon, gömlek, pelerin, ayakkabı, taç ve asadan oluşan sünnet kıyafetlerini de ücretsiz olarak hediye edecek. Çocuklar, konserlerin, animasyonların, palyaçoların, çeşitli eğlencelerin yer alacağı konserde, aileleriyle birlikte erkekliğe ilk adımı atmanın mutluluğunu yaşayacak.