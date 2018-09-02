Diğer
Kategoriler
02 Eylül 2018 10:14

Kepez’de takım ruhu gelişiyor

Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulu’ndaki eğitimler ile çocuklar ve gençler takım ruhunun inceliklerini öğreniyor.

Kepez’de takım ruhu gelişiyor

02 Eylül 2018 10:14


Futbol, voleybol, basketbol, su topu gibi takım oyunlarının incelikleri; teknik ve pratikte olması gerekenler uzman eğitmenler tarafından Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulu’nda gösteriliyor. Takım oyunları sayesinde dayanışma, paylaşma, iletişim becerileri gelişen çocuklar ve gençler; ortak amaçlar için mücadele etmeyi, birlik ve beraberlik bilinci edinerek amaçlarına hızlı ve başarılı şekilde ulaşmayı öğreniyor.



Yetenekli çocuklar kulüp alt yapısına alınıyor


Geleceğin sporcularını yetiştirdiklerini söyleyen Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu; “Spor branşlarımızın her birinde uzman kadromuzla çocuklarımızın sporda başarılı olması ve geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için çalışıyoruz. Çocuklar ve gençler, takım sporunda bir bütün olarak hareket etmeyi ve bireysel becerilerini takımla birlikte nasıl kullanabileceklerini öğreniyor. Burada aldıkları eğitim sonucunda yetenekli çocuklar kulübümüz alt yapısında yer alma şansı yakalıyor” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
33
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    33°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç