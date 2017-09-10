Kepez’de taşerona müjde

Kepez Belediyesinin, Kurban Bayramı öncesinde bin 326 taşeron işçisine yaptığı ikramiye ödemesine, belediye meclisinden de teşekkür geldi.

Kepez Belediye Meclisi’nin, Eylül ayı olağan toplantısında AK Parti, MHP ve CHP grup sözcüleri, taşeron işçiye ikramiye ödemesinden dolayı Başkan Hakan Tütüncü’yü kutladılar. Tütüncü de taşeron işçilere ikramiye verilmesini tebrik eden meclis üyelerine teşekkür ederek, “Mali disiplinden taviz vermeden sürdürdüğümüz yönetim anlayışımızla mali yapımızı sürekli güçlendirdik. Elde ettiğimiz tasarruflarla bir yandan yatırımlarımızı büyüttük diğer yandan da çalışanlarımıza hep cömert davranarak onları mutlu ettik. 1326 taşeron çalışanımızın tamamına Kurban Bayramı öncesi ikramiye ödedik. Böylelikle taşeron işçisine ikramiye veren Türkiye’de ilk belediye olduk. Mali yapımız güçlendikçe çalışanlarımıza daha da cömert davranacağız. Gelecek yıllarda ikramiye miktarlarını daha yukarı çekeceğiz. Bu yeni müjdemiz hayırlı olsun" dedi.

“İcraatları takip edilen bir belediyeyiz “

Tütüncü, 2009’da da banka promosyonu parasının tamamını personeline ödediklerini anımsatarak, “Biz bunu yaptıktan sonra Türkiye’de birçok belediye banka promosyonunu çalışanlarına vermişti. Zannediyorum ki, önümüzdeki bayramda da birçok belediye, taşeron işçilerine ikramiye verecektir. Geldiğimiz noktada standartları belirleyen, takip edilen bir belediye haline geldik.”

“Başarı hikâyemizin kahramanı çalışanlarımızdır”

Başarı hikâyesini birlikte yazdık, diyen Başkan Hakan Tütüncü, “Bu başarı hikâyesini, meclis üyelerimizle, bürokratlarımızla ve çalışanlarımızla yazdık. Hikâyemizin asıl kahramanı Kepez sevdasına, Kepez’in hizmet yolculuğuna gönlünü, kalbini, aklını, bileğini ve gücünü veren bütün değerli çalışanlarımızdır. Biz onların her zaman yanlarındayız. Çalışanlarımız bizim en kıymetlilerimizdir.”