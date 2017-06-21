Kepez’de vergi yapılandırması devam ediyor

Kepez Belediyesi, yürürlüğe giren bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7020 sayılı kanun çerçevesinde 1 Mart 2017 ve öncesi tahakkuk edilmiş vergi ve borçların yeniden yapılandırılması için başvuruları almaya devam ediyor.

5 Haziran 2017 tarihi itibari ile başlayan uygulama, vatandaşların belediyeye olan vergi ve ücret borçlarını kapsıyor. Kanunun yürürlüğe girmesi itibariyle başlayan uygulama için, Kepez Belediyesi Hizmet Binası’nda bulunan Gelir Servisi veznelerine başvuru yapılabiliyor. Faiz indirimi ve ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla yapılandırmanın yer aldığı hizmet, 30 Haziran 2017 tarihi mesai bitimine kadar başvuruları kabul edecek. Mükellefler, yapılacak başvurular ile peşin faiz indiriminin yanı sıra taksitlendirme işlemlerine de hak kazanacak.

Haziran sonuna kadar geçerli olan uygulama ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme Kepez Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisi’nden, semt veznelerinden ve 0242 310 58 58 numaralı telefondan sağlanacak.