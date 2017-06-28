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28 Haziran 2017 11:22

Kepez’de yaz kursları başlıyor

Kepez Belediyesi etüt merkezlerinde yaz dönemi başlıyor.

Kepez’de yaz kursları başlıyor

28 Haziran 2017 11:22


Kepez Belediyesi, ilk kademede okuyan öğrencilerin derslerine yardımcı olması amacıyla açtığı bilgi evleri ve etüt merkezlerinde temmuz ayı itibarıyla eğitime başlıyor.


Haftanın yedi günü açık olacak olan etüt merkezleri, Şafak Mahallesi’ndeki Orhan Gazi Semt Konağı, Sütçüler Mahallesi’ndeki Osman Gazi Semt Konağı ve Varsak bölgesindeki Adnan Menderes Etüt Merkezi, Erenköy Etüt Merkezi, Barış Etüt Merkezi ve Teomanpaşa Etüt Merkezi olmak üzere 6 ayrı noktada hizmet verecek. İlçede eğitim gören tüm öğrencilerin başvurabileceği merkezlerin yanı sıra sosyal imkanlardan yararlanabilecekleri Kepez Genç Kart, yine makul bir ücretle öğrencilere hizmet verecek.



3 Temmuz’da başlıyor


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün öğrencilere bir hediyesi olan etüt merkezlerinde eğitim, sabah ve öğlen olmak üzere haftanın 7 günü yapılıyor. Kurs merkezlerinde branş öğretmenleri tarafından öğrencilere, Türkçe, fen bilgisi, sosyal bilgiler, İngilizce, matematik ve teknoloji dersleri veriliyor. Etüt merkezleri, Kepezli öğrencilerin yaz aylarında da bilgilerini güncel tutarak modern ortamlarda derslerini pekiştirmelerine olanak sunuyor. 10 branş öğretmeninin görev yaptığı semt konaklarındaki kurslarda yüzlerce öğrenci eğitim görebiliyor.


Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla etüt merkezlerini açtıklarını belirten Başkan Hakan Tütüncü, tüm öğrencilere belediyenin sosyal imkanlarından yararlanarak geçirecekleri keyifli bir yaz tatili sunarken, etüt merkezlerindeki eğitimler 3 Temmuz itibariyle başlayacak.




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