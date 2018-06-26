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26 Haziran 2018 12:25

Kepez’de yaz spor okullarının gözdesi okçuluk sporu

Çocukların ve gençlerin spor yapan sağlıklı nesiller olarak yetişmesi için Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda okçuluk eğitimleri de veriliyor.

Kepez’de yaz spor okullarının gözdesi okçuluk sporu

26 Haziran 2018 12:25

Kepez Belediyesi, gerçek bir ata sporu olan ve tarihimizde yer alan Türk okçuluğunu çocuklara ve gençlere modern tesislerde, uzman eğitimciler eşliğinde öğretiyor.



’Milli sporcu olma imkanı sağlıyoruz’


Kepez’in çocuk ve gençlerine iyi bir sporcu olabilmenin kapılarını araladıklarını belirten Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, “Kepez Belediyesi’nin okçuluk sporuna sağladığı alt yapı sayesinde evlatlarımıza, Türkiye’yi temsil edebilecek birer milli sporcu olabilme imkanı sunuyoruz. Çocuklarımıza ve gençlerimize topluma faydalı ve sağlıklı birey olma imkanı sağlayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye teşekkür ediyoruz.” dedi.



Başarı Yolunda Önemli


Tarihte önemli bir yere sahip Türk Okçuluğu, erken yaşlarda öğrenildiğinde hem fiziksel hem de ruhsal açıdan insan gelişimine önemli katkılar koyuyor. Kendine güven ve motivasyonu geliştiren okçuluk, stresle baş etmeyi ve odaklanmayı da sağlayarak, dikkati ve konsantrasyonu geliştiriyor. Başarılı olmayı sağlayan okçuluk sporu, skolyoz hastalığı (omurga eğriliği)tedavisinde de önemli rol oynuyor. Bağışıklık sistemini güçlendirme özelliği ile sağlık açısından diğer spor dallarının önüne geçiyor.




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