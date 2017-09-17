Kepez’deki camilerde temizlik çalışması

Kepez Belediyesi, ilçede hizmet veren ibadethanelerin temizliğini gerçekleştiriyor. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, düzenli aralıklarla ilçede hizmet veren camilerin iç ve bahçe temizliklerini gerçekleştiriyor. Profesyonel bir ekiple gerçekleştirilen temizlik işlemlerinde camilerin her tarafı tertemiz bir şekilde hizmete hazır hale getiriliyor. İlçede bulunan okulların ve yine Türkiye’nin en kapsamlı evde sağlık hizmeti kapsamında yaşı ilerlemiş ve gücü olmayan vatandaşların da ev temizliğini gerçekleştiren Kepez Belediyesi, camiden okuluna, sokağından caddesine kadar çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.