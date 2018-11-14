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Kepez'deki okula Muratpaşa'dan asfalt

Muratpaşa Belediyesi, Kepez’de bulunan Özel Eğitim Meslek Okulu’nun bahçesini asfaltladı.

Muratpaşa Belediyesi, Kepez'de bulunan Özel Eğitim Meslek Okulu'nun bahçesini asfaltladı.


Muratpaşa Belediyesi, yaklaşık 4.5 yıllık süre içinde 2 milyon 642 bin 926 metrekare alanda 544 bin 860 ton asfalt çalışması yaptı. Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kaleiçi bölgesinin mahalleri hariç ilçenin her mahallesinde çalışmalar yaparken aynı zamanda, okul, cami ve diğer kurum ve kuruluşlarının taleplerini de karşılıyor.


Sadece bu yıl içinde 40 okulun basit tamir, tadilat, bahçe asfaltlanması, oyun ve spor alını çizgilerini yenilenmesi gibi iş ve işlemlerini yerine getiren Muratpaşa Belediyesi, gelen talep doğrultusunda; Kepez'de bulunan ve özel öğrencilerin meslek edinmesine yönelik eğitimlerini sürdüren Özel Eğitim Meslek Okulu'nun bahçesinde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

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