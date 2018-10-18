Kepez'deki sağlık hizmetleri

Kepez Belediyesi, 2009 yılından itibaren 169 bin 503 kişiyi sağlık hizmeti ile buluşturdu. Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti ile 35 bin 994 kişiye ulaşan Kepez Belediyesi, 5 yıldızlı hastane konforunda açtığı Belediye Sağlık Merkezi (BSM) ile de 133 bin 509 kişiye sağlık hizmeti vererek, 212 bin 574 işlem gerçekleştirdi.

BSM'den 5 yıldızlı hizmet

BSM, 35 bin 759 kişiye poliklinik hizmeti verdi. 9 bin 161 kişiye 36 bin 479 kez diyetisyen, bin 844 kişiye 3 bin 519 kez psikolog, 7 bin 60 kişiye göz, 10 bin 191 kişiye 28 bin 378 kez Ağız ve Diş Sağlığı, 433 kişiye 543 kez Kadın Doğum, 356 kişiye 481 kez Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve 574 kişiye de Fizik Tedavi poliklinik hizmeti sunuldu.

Kepez'de ücretsiz göz taraması

Fizik Tedavi Ünitesi ile 10 bin 473 hastaya ulaşan BSM'nin laboratuarında ise 15 bin 838 Talesemi, 11 bin 891 Biokimya, 19 bin 385 Hemogram, 18 bin 844 idrar tahlili, 274 hormon ve 20 İSE testi yapıldı. 2017 Kasım ve 2018 Nisan tarihleri arasında Kepez'deki 30 okulda 10 bin 828 öğrenci, 31 mahallede 5 bin 589 vatandaşa ücretsiz göz taraması yapıldı. Göz sağlığı taramaları sonucunda bin 162 öğrenci ve 772 vatandaşın göz sağlığı ile ilgili sorun tespit edildi. Belediye Sağlık Merkezi'nde eylül ayında açılan Kanser Tarama Merkezi'de 25 kişiye hizmet verdi.

Evde Sağlık Hizmeti ile 35 bin 994 kişiye ulaşıldı

Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti Projesi ile de engelli, yaşlı veya yatağa bağımlı vatandaşların sağlık hizmeti evlerine kadar ulaştırıldı. Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti ile 11 bin 324 kişiye 41 bin 473 kez doktor muayene hizmeti verildi. 3 bin 591 kişiye 31 bin 906 kez pansuman, 185 kişiye bin 273 kişisel bakım, 12 bin 150 kişiye 24 bin 302 kez Ambulans nakil, 8 bin 744 engelli vatandaşa da 8 bin 744 kez ambulansla nakil hizmeti verildi. Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti ile toplamda 35 bin 994 kişiye ulaşılarak 107 bin 698 işlem gerçekleştirildi. Kepez Belediyesi 2009 yılından itibaren de 6 bin 381 çocuğun sünnet işlemini gerçekleştirdi.