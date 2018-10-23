Kepez'den 10 bin kişiye aşure

Kepez Belediyesi, farklı gün ve noktalarda aşure dağıttı. Kepez Belediyesi, aşure dağıtımını Çelebi Sultan Mehmed Cami, Yavuz Selim(Süleymaniye) Cami, Akdeniz Sanayi Sitesi Cami, Ali Uyaroğlu Cami ve Kepez Kaymakamlığı önünde gerçekleştirdi. İlk aşure dağıtımını Yeni Mahalle'deki Çelebi Sultan Mehmet Camii'nde yapan Kepez belediyesi bu yıl Muharrem ayında 10 bin kişiye aşure dağıttı.

Tütüncü, kendi elleriyle ikram etti

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gönülleri birleştiren aşure dağıtımlarına bizzat katılarak vatandaşlara ikramda bulundu. Kepez Belediyesi olarak bu yıl 5 nokta da 10 bin kişiye aşure dağıttıklarını belirten Başkan Tütüncü, “1 kap aşure 1 gönüle, 10 bin kap aşure de 10 bin kişinin gönlüne ulaşabilmektir. En güzel günlerimizde hemşehrilerimizle bir araya gelerek, bu gönül birlikteliğini yaşayabilmek büyük mutluluk. Peygamberimiz bir hadis-i şerifte buyurdu ki, “Aşure günü aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur. Bunun hikmetine bakarak, tüm Müslümanların aşure gününü bir kez daha kutlarım” dedi.