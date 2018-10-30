Kepez'den 135 öğrenciye doğum günü

Kepez Belediyesi'nin spor okulları ile etüt merkezlerinde eğitim gören Ekim ayı doğumlu 135 öğrenci, doğum günü pastalarını Hakan Tütüncü ile birlikte kesti.

Kepez Belediyesi'nin ilçenin dört bir yanında açtığı spor okulları ile etüt merkezlerinde eğitim gören Ekim ayı doğumlu 135 çocuğa, toplu doğum günü kutlaması düzenlendi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, etkinliğe katılarak çok sevdiği çocukların, doğum günü sevinçlerine ortak oldu.

“Onlar Bizim Yarınlarımız”

Güzel bir vesile ile çocuklar ve velileriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Başkan Tütüncü, “Çocukların mutluluğu en önemli önceliğimiz. Önce çocuklarımız. Onlar bizim yarınlarımız, biz çocuklarımız ve onların mutluluğu için çalışıyoruz. İstiyoruz ki onlar geleceğe güçlü bir şekilde hazırlansınlar. Tek arzumuz onların mutlu olmasıdır" dedi.

“Birlikte Pasta Kestiler”

Başkan Tütüncü, konuşmasının ardından çocuklarla birlikte doğum günü pastasını kesti. Toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından, Tütüncü her doğum günü çocuğuyla da ayrı ayrı hatıra fotoğrafı çektirdi.