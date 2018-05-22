Kepez’den 19 Mayıs Konseri

Kepez Belediyesi Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, ‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel konser verdi. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konseri şef Engin Beslek yönetti. 128 çocuk müzisyenin yer aldığı senfoniye, Kepez Kent Orkestrası da eşlik etti. Konser repertuarında secret carden, serenat, swan lake, pavane, barcorulle fron, adagıo, god father, titanik, çoban yıldız, tango, al yazmalım, carmen, çalı kuşu, love story ve palladio gibi çok sayıda unutulmaz eser yer aldı.

Muhteşem Performans

Genç yetenekler muhteşem bir akordeon performansı sergiledi. Kepez’deki okullarda okuyan çocuk ve gençlerden oluşan orkestranın muhteşem performansı izleyenlerden tam not aldı. Türk Müziği ve Batı Müziği eserlerinin harmanlandığı konserde Türk Sanat müziği koro eğitmenlerinden Eda Öztürk Deniz ve Kepez Kent Orkestrası solisti Özkan Karaeroğlu da birbirinden özel şarkılarla konsere renk kattılar.