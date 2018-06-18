Kepez’den 2 yeni alanda daha sağlık hizmeti

Kepez Belediyesi, 2 yeni alanda daha sağlık hizmet sunacak. Belediye Sağlık Merkezi, ‘Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’ ile ‘Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği’ hizmeti vermeye hazırlanıyor. Talasemi merkezi, psikolog, diyetisyen, evde sağlık birimi, ağız ve diş, fizik tedavi ve göz poliklinikleriyle Kepezlilerden tam not alan Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, sağlık alanında diğer belediyelere öncü olmaya devam ediyor.

Kepezlilere özel sağlık merkezi

Belediye Sağlık Merkezi’nde, haftanın 5 günü Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hizmeti verilecek. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, daha önce belediye hizmet binasında hizmet veren Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün geniş kapsamlı bir hastane binasına taşındığını ve her geçen gün poliklinik sayısının da hızla arttırıldığını söyledi. Amaçlarının vatandaşa en iyi hizmeti sunmak olduğuna değinen Başkan Tütüncü, “Hemşehrilerimizin memnuniyeti yaptığımız hizmetin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır” dedi.