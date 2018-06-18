Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2018 12:16

Kepez’den 2 yeni alanda daha sağlık hizmeti

Kepez Belediyesi’nin Belediye Sağlık Merkezi’nde, Kadın Doğum ve Çocuk Polikliniği hizmetleri başlıyor.

Kepez’den 2 yeni alanda daha sağlık hizmeti

18 Haziran 2018 12:16


Kepez Belediyesi, 2 yeni alanda daha sağlık hizmet sunacak. Belediye Sağlık Merkezi, ‘Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’ ile ‘Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği’ hizmeti vermeye hazırlanıyor. Talasemi merkezi, psikolog, diyetisyen, evde sağlık birimi, ağız ve diş, fizik tedavi ve göz poliklinikleriyle Kepezlilerden tam not alan Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, sağlık alanında diğer belediyelere öncü olmaya devam ediyor.



Kepezlilere özel sağlık merkezi


Belediye Sağlık Merkezi’nde, haftanın 5 günü Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hizmeti verilecek. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, daha önce belediye hizmet binasında hizmet veren Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün geniş kapsamlı bir hastane binasına taşındığını ve her geçen gün poliklinik sayısının da hızla arttırıldığını söyledi. Amaçlarının vatandaşa en iyi hizmeti sunmak olduğuna değinen Başkan Tütüncü, “Hemşehrilerimizin memnuniyeti yaptığımız hizmetin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç