Kepez’den 23. bilişim sınıfı

bilişim sınıfını Ahmet Coşkun Bulut Ortaokulu’na kazandırıyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Habibler Mahallesi’ndeki Ahmet Coşkun Bulut Ortaokulu’nu ziyaret etti. Okul yönetimi ve aile birliği üyelerinin okulla ilgili isteklerini yerinde inceleyen Başkan Tütüncü, daha sonra sınıflara giderek, öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere hal ve hatırlarını soran, derslerinde başarılar dileyen Tütüncü, öğrencileri Dokuma Park içerisinde açtıkları Anadolu Oyuncak Müzesi, Antalya Akvaryum ve sinema gezisi ile ödüllendirdi. Başkan Tütüncü, okul idaresinin belirleyeceği bir gün öğrencileri, belediyenin otobüsleriyle oyuncak müzesine, akvaryuma ve sinemaya götüreceklerini belirtti.

“Kepez’de Bilişim sınıfı olmayan okul kalmayacak”

Okulun eksiklerini de gidereceklerini aktaran Tütüncü, Ahmet Coşkun Bulut Ortaokulu öğrencilerine bilişim sınıfı müjdesi de verdi. Tütüncü, bugüne kadar 22 okulda 15 bilgisayarlı bilişim sınıfı açtıklarını anımsatarak, “Kepez’de bilişim sınıfı olmayan okul kalmayacak, dedik. Bu kapsamda 23. bilişim sınıfımızı Ahmet Coşkun Bulut Ortaokulumuza armağan ediyoruz. Bilişim sınıfımızı, bu eğitim ve öğretim döneminin 2. yarısında hizmete açmayı planlıyoruz” ifadesini kullandı.

Öğrencilerden başarılı olmayı istedi

Tütüncü, “Derslerinize daha çok çalışmalısınız. Daha çok kitap okumalısınız. Anne ve babalarınızı hiç üzmemelisiniz. Devletimiz, milletimiz, değerlerimiz, aileniz ve herkes için faydalı bir insan olmalısınız.”

Başkan Hakan Tütüncü, okulun model uçak yapım atölyesini de ziyaret ederek, bu hobiyle ilgilenen öğrencilere birlikte model uçak uçurma sözü verdi.