Kepez’den 27’nci bilişim sınıfı

bilişim sınıfını Ayşe-Ahmet Atmaca Ortaokulu’na açtı.

Kepez Belediyesi okullara bilişim sınıfı kazandırmaya devam ediyor. 27. bilişim sınıfını Ayşe- Ahmet Atmaca Ortaokulu’na armağan eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, öğrenci ve öğretmenlere yeni bakış açıları olması gerektiği konusunda ilham veren bir konuşma yaptı. Ortaokul öğrencilerine Osmanlı Devleti’nin başına ilk geçtiğinde 11 yaşında olan Fatih Sultan Mehmet ile aynı yaşta olduklarını hatırlatan Başkan Tütüncü, Fatih’in 7 yaşındayken büyük hedefler koyarak çalıştığını hatırlattı. Başkan Tütüncü, öğretmenlerden de yeni fikirler üretme konusunda çocukları teşvik etmelerini istedi.

“Bilişim daha değerli”

Geçen günlerde 18 milyar dolara satılan Whatsapp örneğini veren Tütüncü, Türkiye’nin 95 yıllık ürettiği hiçbir markanın bu kadar değerli olmadığının altını çizdi. Sadece 52 kişi tarafından kurulan, fiziksel yapısı olmayan, cebimizdeki akıllı telefonlardaki bir bilişim sisteminin bir çok markadan daha değerli olduğu örneğini veren Tütüncü, “Ne demek istediğimi sanırım anlıyorsunuz. Yeni bir bakış açısıyla öğrencilerimize yaklaşmamız, onları yeni dünyaya çekmemiz gerekiyor. Onların yeni fikirler üreten yanlarını desteklemeliyiz. Onları yeni fikirler üretmeye cesaretlendirmeliyiz” dedi.

“Bir telefon 10 bin lira”

Yeni model akıllı telefonların 8- 10 bin lira arasında satıldığını anımsatan Tütüncü, bu telefonların içine koyulan malzemelerin 30-40 dolar etmeyeceğini, ama bilgi ile donatıldığını söyledi. Bu telefondan bir tane almak için birkaç kamyonet domates satmak gerektiğini belirten Tütüncü, bunları çok iyi görmemiz gerektiğine işaret etti.

Bilişim sınıflarıyla çocuklara bilgisayar ve internetle tanıştırmanın yeterli olmayacağını düşünerek Kepez Kodlama Eğitim Merkezi’ni açtıklarını duyuran Tütüncü, geleceğin dili olan kodlama eğitimine isteyen herkesin katılabileceğini vurguladı.