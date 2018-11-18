Kepez'den 5 bin gence spor

Kepez Belediyesi'nin, gençleri spora yönlendirmeyi amaçladığı ‘Gençlik ve Sporcu Buluşmaları' programı, bu hafta Altınova Sinan Mahallesi'ndeki Nesibe Aydın Okulları'nda gerçekleşti.

Belediyespor kulübünün profesyonel liglerdeki takımlarında yer alan oyuncuların, sporla ilgili tecrübelerini öğrencilere aktardığı buluşmaya, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de katıldı.

“Sporsuz bir hayat düşünemiyoruz”

Başkan Hakan Tütüncü, soru ve cevap şeklinde okulun çok amaçlı salonunda gerçekleşen buluşmada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Sporcularımızın her birinin güzel bir hikâyeleri var. Sporcularımız da bir zaman ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitesi öğrencisiydiler. Spora nasıl başladılar, spora nasıl ilgi duydular, kendilerini nasıl geliştirdiler, unutamadıkları hatıraları neler; öğrencilerimiz bunları merak ediyor. Merak ettikleri bu soruların cevabını da bu buluşmada alıyorlar. Sporsuz bir hayat düşünemiyoruz diyen modern bir anlayış var. ‘Gençlik ve Sporcu Buluşmaları' programıyla öğrencilerimizi o modern anlayışa davet ediyoruz. Bu anlamda sporcu ve gençlik buluşmaları çok önemli. Kepez Belediyesi olarak 5 binden fazla gencimize spor yaptırıyor ve 10 ayrı branşta hizmet veriyoruz. Her hafta farklı bir okulda sporcularımızla öğrencilerimizi bir araya getiriyoruz.”

Öğrenciler sordu, sporcular yanıtladı

Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, voleybol takımından Dila Kamacı, Sıla Demirtaş, Bilge Ediz Turgut, basketbol takımından Erdem Türetken, Caner Şenay, Umut Durmuş ile futbol takımından Erhan Yetek ve Hasan Efe, öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Öğrenciler, konuk sporculara, spora nasıl başladıkları, sporcu beslenmesi ve sağlığı, iyi bir sporcu olabilmek için neler yapmalı konularında soru yönelttiler.

Başkan Hakan Tütüncü, programın sonunda okul yönetimine, milli hafızaya katkı sağlamak amacıyla hatıra ürün olarak yeniden tasarladıkları Türk Milli Futbol Takımı'nın ilk formasını ve sporcuların imzaladığı futbol topunu hediye etti.

Tütüncü, buluşmanın ardından okulu da gezerek, yöneticilerden bilgi aldı.