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06 Temmuz 2018 11:58

Kepez’den Afrikalı Çocuklara Forma

Kepez Belediyesi, ‘Çocuklar Gülsün Diye’ projesi kapsamında Afrikalı yetim ve yoksul çocuklara spor malzemesi gönderdi.

Kepez’den Afrikalı Çocuklara Forma

06 Temmuz 2018 11:58


Afrika’nın Fildişi Sahili Abidjan bölgesinde yoksul ve yetim çocuklar için kıtalar arası yardım projesi başlatıldı. "Çocuklar Gülsün Diye" projesi kapsamında Abidjan’da giden Antalya Kadın İstihdam ve Çocuk Hakları Derneği Başkanı Fatma Şahin, Kepez Belediyesi’nin temin ettiği spor malzemelerini çocuklara ulaştırdı. AKİÇDER Başkanı Fatma Şahin, “Mutlulukları gözlerinden okunan çocukların, hem yüzleri güldü, hem de proje amacına ulaştı" dedi.



Tütüncü’den teşekkür


Çocuk ve gençlerin mutluluğuna önem verdiklerine dile getiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, “AKİÇDER Başkanı Fatma Şahin’e, yardıma ihtiyaç duyan çocukların sesi olduğu, bize güvendiği ve onlara ulaşmamızda bizimle birlikte hareket ettiği için teşekkür ediyorum. Çocuklarımız için çalışmalarımız devam edecek. Her çocuğumuz bizim için çok değerlidir” diye konuştu.




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