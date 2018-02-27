Kepez’den Afrin’e “Yanınızdayız” Mesajı

90 dakikalık mücadelenin sonunda kazanan taraf Kepez Altın Kramponları oldu.

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Kepez Belediyespor ligin 20’inci haftasında Anamur Belediyespor’u konuk etti. Kepez Hasan Doğan Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya Kepez Belediyespor oyuncuları ellerinde tuttukları “Afrin Kahramanları Kalbimiz Sizinle” yazılı pankart ile sahaya çıktı. İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan karşılaşmanın ilk golünü 4’üncü dakika da Kepez’den Yusuf Kılıç kaydetti. Karşılaşmanın 30’uncu dakikasında rakip Anamur Belediyespor’dan Onur Ulaş Tatar’ın golüyle durum eşitlendi. 41’inci dakika da Kepez’den Emrah Şenol’un golüyle durum 2-1 oldu. Karşılaşmanın ikinci yarısında 90’ıncı dakikasında Salih Sazak’ın golüyle durumu 3-1’lik skora çeviren Kepez’in Altın Kramponları, maçtan galip ayrıldı.