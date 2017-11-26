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26 Kasım 2017 09:35

Kepez’den Ahatlı’ya yeni park

Kepez Belediyesi, Ahatlı Mahallesi’ne yeni bir semt parkı inşa ediyor.

Kepez’den Ahatlı’ya yeni park

26 Kasım 2017 09:35


Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Ahatlı Mahallesi 3157 Sokak’a yeni bir semt parkı inşa ediyor. Toplam kullanım alanı bin 500 metrekare olan yeni parkın çalışmaları Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor. Ahatlı Mahallesi 3157 Sokak’ta yer alan yeni parkta da ilçenin diğer semt parklarında olduğu gibi pergoleler, çocuk oyun grupları, oturma grupları, jimnastik aletleri, yürüyüş alanları ve yeşil alanlar yer alacak.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, yeni semt parkının mahalle ve çevre sakinlerine hayırlı olmasını temenni etti.




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