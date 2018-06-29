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29 Haziran 2018 13:11

Kepez’den akademik spor eğitimleri

Kepez Belediyespor Kulübü, 6-14 yaş grubuna voleybol ve basketbol eğitimlerini Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde veriyor.

Kepez’den akademik spor eğitimleri

29 Haziran 2018 13:11


Kepez Belediyesi, Antalya’da bir ilke imza attı. Nitelikli spor projeleri üreten Kepez Belediyespor Kulübü, yeni bir projeyi daha uygulamaya koydu. Belediyespor Kulübü, voleybol ve basketbol branşlarında, akademi oluşturarak, çocuk ve gençlerin eğitim almalarına olanak sağlıyor. Konyaaltı Caddesi’nde bulunan Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde spor eğitimlerini gerçekleştiren Kepez Belediyespor, voleybol ve basketbol branşlarında başarı gösteren sporculara da alt yapıya girme şansı sunuyor.



Başarılı çocuklara fırsat


Kepez ilçesi dışında bulunan spor akademisi, ilk etapta voleybol ve basketbol branşlarında eğitim veriyor. On iki ay boyunca eğitim verilmesi planlanan akademide yaz aylarında hafta içi, eğitim ve öğretim döneminde hafta sonları eğitimin devam etmesi planlanıyor. Kepez Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, “Sadece Kepez’de değil, Antalya genelinde voleybol ve basketbola ilgi çekmek ve başarılı çocuklarımıza fırsat vermek amacıyla, akademiyi kurduk” dedi.


Öte yandan Ünlüoğlu, sürdürdükleri yetenek taramalarına da daha çok yoğunlaşacaklarını ve eğitim için projelerinin devamının geleceğini söyledi.




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