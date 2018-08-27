Diğer
Kategoriler
27 Ağustos 2018 11:36

Kepez’den Antalyaspor’a kaleci transferi

Kepez Belediyespor Kulübü’nün, ‘Kaleci Akademisi’nde eğitim alan ve kısa sürede büyük gelişme gösteren 2002 doğumlu genç yetenek Mehmet Can Gezer, Antalyaspor’a transfer edildi.

Kepez’den Antalyaspor’a kaleci transferi

27 Ağustos 2018 11:36


Kepez Belediyespor Kulübü, uzman kadrosu ve modern tesisleriyle sporda yetenekli çocuklara ve gençlere gelecek vaat etmeye devam ediyor. Çocuklara ve gençlere yeteneklerini keşfetme imkânı sunan ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Kepez Belediyespor Kulübü, Türk futbolu için özel olarak kaleci yetiştiriyor. ‘Kaleci Akademisi’ eğitimleri ile futbola yeni yetenekler kazandıran Kepez Belediyespor Kulübü’nün, yetiştirdiği genç yetenekler, Lig’lerde mücadele verecek takımlar tarafından istenmeye başladı. Kepez’in Kaleci Akademisi’nde eğitim alan ve kısa sürede büyük gelişme gösteren 2002 doğumlu Mehmet Can Gezer, Antalyaspor’a transfer edildi.



Ünlüoğlu: “Eğitimlerimizin sonucu sevindirici”


Futbolda uzmanlaşmış yeterli sayıda kaleci olmadığını belirten Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, “Araştırmalarımız sonucunda futbolda yeterli uzmanlaşmış kaleci olmadığını gördük ve bu eksikliği gidermek için ‘Kaleci Akademisi’ eğitimlerini başlattık. İstek ve ihtiyaçlara uygun sporcuları akademik eğitim anlayışı içinde yetiştiriyoruz ve bu eğitimlerimizin sonuç vermeye başladığını görmek sevindirici” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç