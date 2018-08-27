Kepez’den Antalyaspor’a kaleci transferi

Kepez Belediyespor Kulübü, uzman kadrosu ve modern tesisleriyle sporda yetenekli çocuklara ve gençlere gelecek vaat etmeye devam ediyor. Çocuklara ve gençlere yeteneklerini keşfetme imkânı sunan ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Kepez Belediyespor Kulübü, Türk futbolu için özel olarak kaleci yetiştiriyor. ‘Kaleci Akademisi’ eğitimleri ile futbola yeni yetenekler kazandıran Kepez Belediyespor Kulübü’nün, yetiştirdiği genç yetenekler, Lig’lerde mücadele verecek takımlar tarafından istenmeye başladı. Kepez’in Kaleci Akademisi’nde eğitim alan ve kısa sürede büyük gelişme gösteren 2002 doğumlu Mehmet Can Gezer, Antalyaspor’a transfer edildi.

Ünlüoğlu: “Eğitimlerimizin sonucu sevindirici”

Futbolda uzmanlaşmış yeterli sayıda kaleci olmadığını belirten Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, “Araştırmalarımız sonucunda futbolda yeterli uzmanlaşmış kaleci olmadığını gördük ve bu eksikliği gidermek için ‘Kaleci Akademisi’ eğitimlerini başlattık. İstek ve ihtiyaçlara uygun sporcuları akademik eğitim anlayışı içinde yetiştiriyoruz ve bu eğitimlerimizin sonuç vermeye başladığını görmek sevindirici” dedi.