Kepez’den Antalya’ya modern sanatlar galerisi

Dokuma Modern Sanatlar Galerisi, Kepez Belediyesinin 15 Temmuz ile ilgili 2 yıldır düzenlediği güzel sanatlar yarışmasına katılan eserlerin yer aldığı sergi ile kapılarını açacak. 15 Temmuz temasıyla da Dokuma Modern Sanatlar Galerisi’ne, anlamlı bir açılış yapılacak. 1960 askeri darbesi sonrası idam edilen demokrasi şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes’in 5 Ocak 1956’da temelini attığı Dokuma Fabrikası yerleşkesi, 15 Temmuz hain darbe girişimini yapan Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ne yönelik Antalya’da yapılan operasyonlarında gözaltına alınanların toplanma merkeziydi. Toplanma merkezi olarak kullanılan yemekhane binasında oluşturulan modern sanatlar galerisinin ilk sergisinin konusu da 15 Temmuz olacak.

Modern sanatlar galerisinde sona gelinen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Hakan Tütüncü, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Antalya’ya güzel bir modern sanatlar galerisi kazandırmak öteden beri hedefimizde olan bir projeydi. Kentte, modern sanatlara böyle özel bir mekânın tahsis edilmesi söz konusu değildi. Dokuma Park’ın içerisinde eski yemekhane binasını, 4 salonlu güzel bir modern sanatlar galerisine dönüştürdük. Bu tesisi de modern sanatlara tahsis ettik. İlk sergimizde ‘15 Temmuz İhanet’in Hafızası’ sergisi olacak. Dokuma Modern Sanatlar Galerisi’ni, 15 Temmuz’da açacağımızı ifade etmiştik. 15 Temmuz Pazar günü saat 16’da açılışı yapıyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmayacağız. 15 Temmuzla ilgili Türkiye genelinde 2 yıldır çeşitli güzel sanatlar alanında yarışmalar düzenliyoruz. Bu eserlerin sergilendiği güzel bir sergiyle Dokuma Modern Sanatlar Galerisi’ni hizmete açacağız.”

“Kepez, kültür ve sanatın merkezi oluyor”

Kepez’in, kültür ve sanat alanında Antalya’nın merkezi olma konusunda emin adımlarla ilerlediğine dikkat çeken Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Artık Antalya’nın çok güzel bir modern sanat galerisi var. Modern sanatlara ilgi duyan sanatseverlerin sergilerini, Dokuma Modern Sanatlar Galerisi’nde açacağız. Dokuma Modern Sanatlar Galerisi’nin Antalya’nın kültür ve sanat hayatına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnanıyorum ki bundan sonra da Antalya’da modern sanat alanında çok daha farklı ve özel adımlar atılacak.

Dokuma Modern Sanatlar Galerisi’nin 15 Temmuz Pazar günü saat 16.00’da yapacağımız açılış törenine sanatçılarımızı, sanatseverlerimizi ve hemşerilerimizi davet ediyorum.”

4 salonlu sanat galerisi

Sanat galerisine dönüştürülmesi amacıyla eski Dokuma Fabrikası’nın yemekhane binasında özgün mimari yapısına sadık kalınarak restorasyon çalışması yapıldı. Çatısı, elektrik ve su alt yapısı, lavaboları, kapı, pencereleri yenilenen binada700 metrekare, 90 metrekare, 75 metrekare ve 85 metrekare büyüklüğünde 4 ayrı sergi salonu oluşturuldu. Dokuma Fabrikası çalışanlarının çay molası verdiği 90 metrekare büyüklüğündeki yer de sergi salonuyla birlikte okuma salonu olarak da hizmet verecek. Okuma salonuna, nostaljik çay ocağı da konulacak. Sanat galerisinin dört salonunda da raylı spot aydınlatma kullanıldı.