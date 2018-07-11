Kepez’den başarılı öğrencilere bisiklet

Kepez Belediyesi tarafından başarıyı teşvik etmek amacıyla başlatılan karne şöleninin 10’ncusu Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Şölene Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, öğrenci ve velileri katıldı. Kepez Belediyesi Orkestrası’nın renk kattığı şölenin açılış konuşmasını Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü yaptı. Tütüncü, öğrencilerin daha çalışkan olmalarını özendirecek çalışmalar üretmeye devam edeceklerini söyledi. Gençlerimizin çok daha güzel günlerde insanlığa hizmet edenler olmasını istediklerini belirten Hakan Tütüncü, “Çok daha güzel işleri ülkemize kazandırın ki, çok daha güzel günler görelim” dedi.

“Daha çok hedefimiz var”

Güzel bir eğitim, kültür sanat ve spor sezonunu geride bıraktıklarını belirten Başkan Tütüncü, özellikle eğitim noktasında belediyesinin sunduğu katkılarla başarı çıtasının yükselmesinde büyük pay sahibi olduğunu ve bundan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Belediyenin öğrencileri daha başarılı olmaya teşvik ettiğini ve bu teşviklerinde öğrencileri daha çok çalışmaya yönelttiğini belirten Tütüncü, “Altı çizilmesi gereken en önemli noktalardan birisi de şu ki, daha başarmamız gereken daha çok hedef ve gerçekleştirmek istediğimiz çok hayal var” diye konuştu.

"Şölenler daha kapsamlı yapılacak"

Önümüzdeki eğitim sezonunda farklı motivasyon araçlarını devreye sokarak öğrencilerin başarısını arttırmayı planladıklarını açıklayan Başkan Tütüncü, “Gelecek karne şölenlerinde bu kapsamı genişleteceğiz. Daha faklı hediyelerimizi armağan edeceğiz. Bizim başarmamız gereken en önemli şey, şehrimizin insan kalitesini en üst düzeye çıkartabilmek. Yollar yapılır, ışıltılı plazmalar yaparsınız, ama bunlar demode olur güncelliğini yitirir. İnsana yapılan yatırım ise hiçbir zaman yok olmaz” diye konuştu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konuşmasının ardından 146 okul birincisine bisiklet hediye etti.