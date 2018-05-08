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08 Mayıs 2018 10:46

Kepez’den çocuklara ‘Garatren’

Kepez Belediyesi’nin Kent Ormanı’na getirdiği ‘Garatren’ ile doğa içerisinde trene binmenin heyecanını yaşayacaklar.

Kepez’den çocuklara ‘Garatren’

08 Mayıs 2018 10:46


Kepez Belediyesi, DokumaPark’tan sonra Kent Ormanı’na da çocukların, aileleriyle doğa içerisinde renkli bir gün yaşamaları amacıyla gezi treni getirdi. ‘Garatren’ ismindeki lokomotifi, 20 kişilik vagonu olan dizel motorlu lastik tekerlekli gezi treni, 270 dönüme sahip Kent Ormanı ile Macera Ormanı arasında sefer yapacak. Kent Ormanı’ndaki istasyon binasından her saat başı hareket edecek olan tren, etrafında çam ağaçlarının ve Antalya kent merkezi manzarasının olduğu güzergâhtan Macera Ormanı’na gidip gelecek.


Tren yolculuğu sırasında çocuklara, Kent Ormanı, Macera Ormanı’nı ve doğa hakkında bilgiler verilecek.


Gezi treniyle deneme sürüşü yapan Başkan Hakan Tütüncü, “Parklarımızı renklendirmeye, Kepezlilerin hayatını güzelleştirmeye devam ediyoruz” dedi.


Tütüncü, gezi treni turlarının önümüzdeki günlerde başlayacağını sözlerine ekledi.




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