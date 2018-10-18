Kepez'den Cumhuriyet'in 95. yılına özel sergi

Kepez Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunu, 95. Yıla Özel 95 Eser Cumhuriyet Sergisi ile kutluyor.

Kepez Belediyesi'nin desteğiyle Ressam Zübeyde Özsoy Yavuz ile Prof. Dr. Nevzat Çevik küratörlüğünde 95. Yıla Özel 95 Eser Cumhuriyet Sergisi, Dokuma Modern Sanatlar Galerisi'nde açıldı. Bu yıl 4.cüsü düzenlenen Cumhuriyet sergisinde, yurtiçi ve yurt dışından 95 sanatçının eseri yer aldı.

Açılışta Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yılını kutluyorum. Cumhuriyetimize nice güzel aydınlık yarınlar diliyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun silah arkadaşlarını, milli mücadelemizin ölümsüz kahramanlarını; bu toprakları milletimizin yurdu yapmak için kanını, canını her şeyini bu ülkeye veren ölümsüz kahramanlarımızı hürmetle, minnetle, şükranla yâd ediyoruz. Hepsinin mekânı cennet, makamları âli olsun” dedi.

“Cumhuriyet, en büyük kazanım”

Türk milletinin binlerce yıllık tarihi içerisindeki en büyük kazanımının cumhuriyet olduğunun altını çizen Başkan Hakan Tütüncü, “Cumhuriyetin 95. yılını kültür ve sanat etkinliği ile kutlamak istedik. Biz her şeyden evvel istikbale mazideki başarılarımızı taşımak istiyorsak bunu kültür ve sanatla yapmalıyız. Kültür ve sanatla kendi başarılarını geleceğe taşıma konusunda gayret gösteren milletler yarına dair söz söyleme niteliğine de sahip olurlar. Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıldönümünde 95. Yıla Özel 95 Eser Cumhuriyet Sergisi çok anlamlı olmuştur.”

Dokuma, kültür ve sanat adası oldu

Başkan Tütüncü, sergiye ev sahipliği yapan modern sanatlar galerisinin de bulunduğu DokumaPark'ı, kültür ve sanat adası haline getirmek istediklerini belirterek, “Dokuma'yı, müzeler kompleksi haline getirmek, sanat dünyasının çeşitli unsurlarıyla zenginleştirmek ve burada kültür ve sanatımızı şehre aktarmak gibi bir misyonu kendimize ilke edindik. Açtığımız müzeler, hazırlamakta olduğumuz müzeler bütün bunlar insanımızın gönlüne, kalbine hoşnutluk kazandıracak tesisler olarak belediyemizin tarihinin sayfaları arasındaki yerini alacak. Bu tesislerden bir tanesi de modern sanatlar galerisini açmamız olmuştu. Bu tesisi yüksek bir ufukla açtık. Burayı modern sanat müzesi olarak hayal ediyoruz. Modern sanat galerisinin içerisinde birden fazla sergiyi aynı anda yapabilecek nitelikli bir mekân olarak hayal ediyor ve bu hayallerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. 15 Temmuz'da açılışını yaptığımız Dokuma Modern Sanatlar Galerimiz bugün itibariyle iki tane sergiyi çok rahatlıkla içerisinde barındırabilen ve güzel sanat sergilerini halkımıza sunabilen bir yer haline geldi.”

“2009'da bir tane yoktu, şimdi 50 tane var”

Tütüncü, 2009'da göreve geldiğinde ilçesinde kültür ve sanat faaliyetlerinin yapılabileceği bir tane salonun olmadığının altını çizerek, “Akıp geçen zamanda Kepez'e yapmış olduğumuz hizmetlerle birlikte bugün tam açık ve kapalı 50'nin üzerinde küçüklü büyüklü salonumuz, 35 bin kişinin aynı anda kültür ve sanat etkinliklerine erişebileceği tesislerimiz var” dedi.

Tütüncü, Antalyalıları 17 Aralık'a kadar açık olan sergiyi görmeye davet etti. Başkan Hakan Tütüncü, daha sonra diğer davetlilerle kurdeleyi keserek, 95. Yıla Özel 95 Eser Cumhuriyet Sergisi'ni ziyarete açtı.