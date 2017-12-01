Diğer
Kategoriler
01 Aralık 2017 12:40

Kepez’den Duraliler’e çok amaçlı yaşam alanı

Kepez Belediyesi, Duraliler Mahallesi’nde bulunan Kocain Boğazı Deresi’ni takip eden yol kenarına çok amaçlı yaşam alanı ve konforlu yürüyüş yolları kazandırdı.

Kepez’den Duraliler’e çok amaçlı yaşam alanı

01 Aralık 2017 12:40


Kepez Belediyesi, Duraliler Mahallesi’nde akan Kocain Boğazı Deresi çevresine peyzaj düzenlemesi ile vatandaşın hizmetine sundu. Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki alana yeni kaldırımlar yapıldı ve çevre düzenlemesi ile de yeşil alanlar kazandırıldı. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda yeniden düzenlenen yol kenarına yürüyüş yolu da eklendi.



Spor üniteleri eklenecek


Duraliler Mahallesi Yol-Kent Sitesi 4583 Sokak üzerinde yer alan koşu ve yürüyüş yolunun yeşil alanlarına da vatandaşların spor amaçlı kullanabileceği jimnastik üniteleri, pergoleler, masa ve banklar ile çocuk oyun alanları yerleştiriliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
22
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç