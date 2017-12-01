Kepez’den Duraliler’e çok amaçlı yaşam alanı

Kepez Belediyesi, Duraliler Mahallesi’nde akan Kocain Boğazı Deresi çevresine peyzaj düzenlemesi ile vatandaşın hizmetine sundu. Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki alana yeni kaldırımlar yapıldı ve çevre düzenlemesi ile de yeşil alanlar kazandırıldı. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda yeniden düzenlenen yol kenarına yürüyüş yolu da eklendi.

Spor üniteleri eklenecek

Duraliler Mahallesi Yol-Kent Sitesi 4583 Sokak üzerinde yer alan koşu ve yürüyüş yolunun yeşil alanlarına da vatandaşların spor amaçlı kullanabileceği jimnastik üniteleri, pergoleler, masa ve banklar ile çocuk oyun alanları yerleştiriliyor.