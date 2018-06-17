Kepez’den eğitime tam destek

Kepez Belediyesi, ilçede eğitim kalitesinin artması ve eğitimde fırsat eşitliği amacıyla ‘50 okula bilişim sınıfı’ projesi kapsamında 30 okulu teknoloji ile buluşturdu. Özellikle dezavantajlı bölgelerin seçildiği 30 okulda, öğrencilerin rahatlıkla internete girerek ödev araştırması yapabileceği ve geleceğin eğitim sistemi olan kodlama eğitiminin verilebileceği teknoloji sınıfları oluşturuldu.

444 adet bilgisayar ile 30 bilişim sınıfı

Eğitimde fırsat eşitliğini amaçlayan proje kapsamında 30 okula toplamda 444 adet bilgisayar hediye edildi. Kepez Belediyesi’nin bilişim sınıfı kazandırdığı okullar ise şunlar:

“Şehit Kahraman Çelikbaş, Şehit Serhat Genç ,Şehit Jandarma Üsteğmen Gökhan Korkut, 80. Yıl Cumhuriyet, Şahinevler, Baraj, Kepez (Ortaokulu), Halil Akyüz, Şerife Tufan ,Varsak Sakarya , Kızıllı , Süleyman Demirel , Varsak imam hatip , Gülgün Nihat ömür , Sefa Akın Orta Okulu, Mustafa Adıyaman, Fatma nur Çelik İmam Hatip, Duraliler Ortaokulu, Habibler Ortaokulu, Göksu ortaokulu, Şehit Hüseyin Gökhan Eriç Ortaokulu, Şehit Ali Daniyar Ortaokulu, İsmail Hakkı Kaya Ortaokulu, Peri’han Asat Aral Ortaokulu, Karatay Lisesi, Demirgül Ortaokulu, Ayşe-Ahmet Atmaca Ortaokulu, Ahmet Coşkun Bulut Ortaokulu, Odabaşı İmam Hatip Ortaokulu ve Ali Rıza Altuntaş Ortaokulu.”