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02 Mayıs 2018 12:08

Kepez’den iş garantili kurslar

Kepez Belediyesi ve İŞKUR işbirliği ile IC Hotels güvencesinde AKMEK’te açılan iş garantili kurslar turizm istihdamına katkı sağlıyor.

Kepez’den iş garantili kurslar

02 Mayıs 2018 12:08


Kepez Belediyesi Meslek Edindirme Kursları(AKMEK), turizm alanındaki mesleklerle ilgili iş garantili kurslar veriyor. Turizm istihdamına katkı sağlamayı amaçlayan kursları tamamlayarak, sektöre kalifiyeli eleman yetişen 30 kursiyer, iş başı yaptı. Proje kapsamında kat hizmetleri ve servis komi meslekleri ile ilgili açtığı kurslar neticesinde kalifiyeli eleman yetiştiren Antalya Kepez Meslek Edindirme Kursları, Antalya’nın önemli geçim kaynağı olan turizme de destek sağlıyor.



Yeni dönem kursları açılıyor


AKMEK tarafından ücretsiz olarak yeni açılacak yeni kurslar için başvuruların Sakarya Kurs Merkezi’ne yapılabileceği bildirildi. Kat Hizmetleri için yaşları 18 ile 40 arasında değişen bay ve bayan kursiyerlerin, servis departmanı içinde 18 ile 28 yaş aralığında bay ve bayanların kurslara katılabileceği bilgisi paylaşıldı.




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