Kepez'den ‘Kış Spor Okulu'

‘Yaz Spor Okulu'nu görkemli bir törenle kapatan Kepez Belediyesi, şimdide ‘Kış Spor Okulu' için öğrenci kaydı almaya başladı.

Kepez Belediyesi 12 ay boyunca kesintisiz spor eğitimi veriyor. İki aylık yaz döneminde 4 bin 851 öğrenciye 10 branşta spor eğitimi veren Kepez Belediyesi, şimdide ‘Kış Spor Okulu'nun kapılarını açmaya hazırlanıyor. Yüzme, sutopu kayıtlarını almaya geçtiğimiz günlerde başlayan Kepez Belediyesi Spor Okulu, 10 Eylül pazartesi günü itibariyle de futbol, basketbol, voleybol, tenis, cimnastik, okçuluk, güreş ve tekvando kayıtlarını almaya başladı.

Müracaatlar başladı

Yüzme ve sutopu branşında Spor Okulu'na kayıt yaptıracak öğrencilerin, Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'nda ücretsiz olarak yapılan idrar testinin ardından, kayıt formu doldurarak, kimlik fotokopisi ile müracaat etmeleri gerekiyor. Yaz Spor Okulu'nda yüzme ve sutopu branşında eğitim alan ve Kış Spor Okulu'nda eğitimlerine devam etmek isteyen öğrencilerin ise sadece kayıt yenileme işlemi yaptırmaları yeterli oluyor.

Kayıtlar yenileniyor

Hem takım sporları, hem de bireysel spor branşlarında nitelikli projeler üreten ve başarı hedefleyen Kepez Belediyesi, diğer sekiz branşı; futbol, basketbol, voleybol, tenis, cimnastik, okçuluk, güreş ve tekvando kayıtlarına da Kepez Belediyesi Spor Kompleksi'nde 10 Eylül Pazartesi günü itibariyle başladı. Spor Okulu'na ilk defa kayıt yaptıracaklardan, kimlik fotokopisi ve kayıt esnasında doldurulacak kayıt formu isteniyor. Yaz Spor Okulu'nda kayıt olunan spor branşının eğitimlerine Kış Spor Okulu'nda devam etmek isteyen öğrenciler için ise sadece kayıt yenileme işlemi yapılıyor. Yaz Spor Okulu'nda olduğu gibi uzak mesafelerden gelecek çocuklar için Kış Spor Okulu'nda da servis imkanı sunulacak.

Tütüncü, “Çocuklarımız çok değerli”

Geleceğin sporcularını yetiştirdiklerini ve gençlere imkânlar sunarak kariyerlerini oluşturmalarına yardımcı olduklarını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Geleceğimizin emaneti çocuklarımız bizim için çok değerli. Yaz ve Kış Spor Okullarımızda, çocuklarımızın sağlıklı bireyler olmaları ve başarı merdivenlerini tırmanmalarında destek olmaya çalışıyoruz.”dedi.