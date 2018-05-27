Kepez’den kodlama eğitimine destek

sınıfı Demirgül Ortaokulu’nda törenle hizmete açıldı.

Kepez Belediyesi, Demirgül Ortaokulu’na bilişim sınıfı kurdu. Törende

Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Demirgül Ortaokulu’nda 27. bilişim sınıfını açtıklarını, önümüzdeki günlerde 3 okula daha bilişim sınıfı armağan edeceklerini kaydetti. Tütüncü, “Hedefimiz 50 okulda bilişim sınıfı açmak. Çok yakında bu hedefimizi ulaşmış olacağız” dedi.

Tütüncü, açtıkları bilişim sınıflarıyla birlikte kodlama eğitiminin yaygın hale getirilmesi hedefini de gerçekleştirdiklerini söyledi. Bilişim sınıflarında öğrencilere kodlama eğitimi verileceğini aktaran Tütüncü, kodlama eğitimiyle Kepezli öğrencileri aydınlık bir geleceğe taşımanın gayreti içerisinde olacaklarının altını çizdi.

Başkan Tütüncü, konuşmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak, Okul Müdürü İlkay Güneş, Mahalle Muhtarı Mustafa Yorgancı ve diğer davetlilerle kurdeleyi keserek, 15 bilgisayarın ve yazıcının bulunduğu bilişim sınıfını hizmete açtı.

Tütüncü, daha sonra bilişim sınıfına giderek, sınıfta bulunan öğrencilerle sohbet etti ve onlara derslerinde başarılar diledi.