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05 Temmuz 2017 11:00

Kepez’den konforlu Halkla İlişkiler

Kepez Belediyesi, Halkla İlişkiler bölümünü yenileyerek, hizmeti ve ağırlamayı daha konforlu hale getiriyor.

Kepez’den konforlu Halkla İlişkiler

05 Temmuz 2017 11:00


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, her salı günü beyaz masada hemşehrilerini dinlediği halkla ilişkiler bölümünü, yenilime kararı aldı. Daha sonra hazırlanan proje kapsamında halkla ilişkiler biriminde, belediyenin fuayesinde ve protokol girişinde yenileme çalışması başlatıldı. Yenileme çalışması ile belediyenin ağırlama bölümlerinin mobilyalarından boyasına, tavanından yer döşemesine ve ışıklandırmasına kadar her şeyi yenileniyor.


Yenileme çalışması tamamlanıncaya kadar da Halkla İlişkiler Müdürlüğü, eski nikâh salonunda ilçe halkına hizmet verecek.


Başkan Hakan Tütüncü de devam eden yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Tütüncü, çalışmalar hakkında Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır’dan bilgi aldı.



“Önceliğimiz Kepezlilerin mutluluğudur”


Yenileme çalışmasının kısa sürede tamamlanacağını belirten Tütüncü, “Hemşehrilerimizi, belediyemizde en güzel şekilde ağırlamaya, taleplerini kısa sürede karşılamaya büyük önem veriyoruz. Belediye binamız, 2005’te hizmete girmişti. 17 yılın ardından, günde yüzlerce kişiyi misafir eden halkla ilişkiler birimimizin fiziki alt yapısı hizmet taleplerini karşılayamaz hale geldi. Bu nedenle vatandaşımıza daha konforlu bir ortamda hizmet sunabilmek için halkla ilişkiler bölümümüzü, fuayemizi yeniliyoruz. Bizim önceliğimiz hemşehrilerimizin mutluluğu ve huzurudur. Bunun için çalışıyoruz. Yenime çalışmamızda bu amaca dönüktür. Hemşehrilerimizi, kısa süre sonra daha modern bir ortamda misafir etmeye, dertlerine çare bulmaya devam edeceğiz.”




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