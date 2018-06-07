Kepez’den köy okuluna bilişim sınıfı

bilişim sınıfını Odabaşı İmam Hatip Ortaokulu’na açtı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Belediyeye 16 kilometre uzaklıktaki köyden mahalleye dönüşmüş Odabaşı’nda bulunan Odabaşı İmam Hatip Ortaokulu’nun bilişim sınıfının açılışını yaptı. Bilişim sınıfında sadece ödev yapma, internetle dünyaya açılma işlevinin çok ötesini amaçladıklarını vurgulayan Başkan Tütüncü, kodlama ve robotik merkezle entegre edilecek öğrencilerin 3 boyutlu tasarımlar, yazılım ve robot yapabileceğini söyledi.

“Bilişim eğitimleri tümlenecek”

İsteyen her öğrenciye kodlama eğitimi vereceklerini belirten Başkan Tütüncü, “Nasıl İngilizce, Fransızca, Arapça gibi dilleri bilmek bir insanı birden fazla insan yapıyorsa, modern çağın en önemli dili olan kodlama eğitimi vereceğiz. Bu eğitimi alanlar robot yapabilecekler” dedi. Güzel bir robotik merkez kurduklarını belirten Tütüncü, tüm bilişim sınıfı açma hizmetlerini tümleyen bir çalışma ürettiklerini açıkladı. Bilişim sınıflarında çocuklara basit kodlamalar yaptıracaklarını belirten Tütüncü, kodlama merkezinde bu çalışmaların daha da gelişmesini sağlayacaklarını söyledi.

“Vizyonumuzu geniş tutalım”

Tütüncü, “Odabaşı’ndaki çocuklarımız robot yapsınlar, yazılım geliştirsinler, 3 boyutlu tasarım yapsınlar diyorum. Bu tasarımları fiile geçirsinler, 3 boyutlu yazıcılardan çıkartsınlar diyorum. Biz nazarımızı sonsuzluğa dikiyoruz ve gerektiğinde de büyük ölmek gerek diyoruz. Kepez’in tüm çocukları robot yapsın. Teknolojiyle başka bir içli dışlı olsun diyoruz. Kepez in uzak mahallelerinde de mahrumiyet bölgesi olarak görülen buralardaki çocuklarımız da bu imkanlara sahip olsun diyoruz.”